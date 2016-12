Ob zur Verbesserung ihrer Resistenz oder zur Erhöhung ihres Ertrags: Auch für die Forschung an Pflanzen eröffnet die Genom-Editierung interessante Möglichkeiten. Was treibt einen Forscher in diesem ­Bereich an? Wie reagiert er auf die Sorgen vieler Menschen? Fragen an ­Detlef Weigel.