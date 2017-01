Ergründet und entdeckt

Nesthocker

In Thüringen, Bayern und im Saarland lebt mehr als ein Viertel der 25- bis 29-Jährigen noch zu Hause bei den Eltern, in den Stadtstaaten und in Schleswig-Holstein sind es dagegen nur zwischen zehn und 15 Prozent der jungen Erwachsenen. Das geht aus einer Auswertung von Statistiken zu Haushalten und Familien für den „Nationalatlas aktuell“ des Leibniz-Instituts für Länderkunde (IfL) hervor. Demnach ist in allen Bundesländern ein deutlicher Stadt-Land-Unterschied auffällig. Grund dafür sei die Konzentration der Hochschulen in den Städten, denn die Aufnahme eines Studiums sei ein wichtiger Auszugsgrund. Auszubildende blieben dagegen häufig so lange im Elternhaus, bis sie einen festen Job hätten oder eine eigene Familie gründeten. Mit deutschlandweit 26 Prozent sei der Anteil der jungen Männer, die noch im Haushalt der Eltern leben, fast doppelt so hoch wie derjenige der jungen Frauen. Besonders niedrig sei der Anteil der im elterlichen Haushalt lebenden Frauen zwischen 20 und 24 Jahren in den ländlichen Gebieten Ostdeutschlands. Verantwortlich dafür sei das niedrigere Erstgeburtsalter in den neuen Ländern und damit ein deutlich höherer Anteil der Frauen, die Anfang 20 allein, als alleinerziehende Mutter oder in einer nichtehelichen Gemeinschaft lebten. Laut Schätzungen kehre in Deutschland jeder Zehnte der 18- bis 32-Jährigen wieder zu den Eltern zurück, nachdem er oder sie eine Zeitlang alleine, mit Partner oder in einer WG gewohnt hat – in der Mehrzahl wohl aus ökonomischer Notwendigkeit heraus.

Tim Leibert, 10.1.2017

Risiko Depression

Depressionen bergen für Männer ein ähnlich großes Risiko für Herzkreislauferkrankungen wie hohe Cholesterinwerte oder Fettleibigkeit. Forscher der TU München, des Helmholtz Zentrums München und des Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-Forschung untersuchten die Daten von 3.428 Männern im Alter zwischen 45 und 74 über einen Zeitraum von zehn Jahren. In ihren Untersuchungen verglichen die Wissenschaftler die Depression mit den großen fünf Risikofaktoren Cholesterin, Fettleibigkeit, Rauchen, Bluthochdruck und Diabetes. Dabei stellten sie fest, dass 15 Prozent der Herzkreislauferkrankungen mit tödlichem Verlauf von Depressionen mitverursacht worden waren. Zum Vergleich: Für die Faktoren Fettleibigkeit und Diabetes liege der Wert unter zehn Prozent, für Rauchen bei rund 17 Prozent. Deutlich höher sei er mit fast 30 Prozent bei Bluthochdruck. Bei Hochrisikopatienten sollte den Forschern zufolge die diagnostische Abklärung einer Depression als Begleiterkrankung Standard werden.

Karl-Heinz Ladwig et al., DOI: 10.1016/j.atherosclerosis.2016.12.003

Wie verbreitet ist vegetarische Ernährung?

In Deutschland ernähren sich vier von hundert Erwachsenen üblicherweise vegetarisch. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Robert Koch-Instituts (RKI). Unter Frauen sind demnach 6,1 Prozent Vegetarierinnen, von den Männern ernähren sich lediglich 2,5 Prozent vegetarisch. Wie das RKI berichtet, ist der Anteil einer vegetarischen Ernährungsweise unter den 18- bis 29-jährigen Frauen und Männern sowie unter Frauen im Alter von 60 bis 69 Jahren am höchsten. Mit zunehmender Bildung ernähre sich ein höherer Anteil von Personen üblicherweise vegetarisch. Gleiches gelte für Personen, die in Großstädten leben und für Menschen, die mehr als vier Stunden pro Woche Sport treiben. Frauen und Männer, die sich üblicherweise vegetarisch ernährten, konsumierten im Vergleich zu Nicht-Vegetariern nicht nur signifikant weniger Fleisch und Wurst, sondern auch weniger kalorienreduzierte Getränke, Bier und Wein sowie mehr Tee, Obst und Gemüse. Wie aus der Studie weiter hervorgeht, liegen in einem europäischen Vergleich unter ausgewählten Ländern Deutschland, Großbritannien und Italien mit jeweils etwa neun Prozent Vegetariern in der Bevölkerung vorn, während der Anteil in Frankreich, der Schweiz und Österreich mit drei Prozent relativ gering ist. Der Studie liegt eine zwischen 2008 und 2011 durchgeführte Umfrage unter 6.933 Personen im Alter von 18 bis 79 Jahren zugrunde. Dabei wurden Verzehrhäufigkeiten und -mengen von 53 Lebensmittelgruppen über vier Wochen erfasst.

RKI; DOI: 10.17886/RKI-GBE-2016-033

„Mainstream-Medien“?

Berichten Medien in Deutschland regierungsnah und unkritisch über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik? Mit dieser Frage hat sich eine Medienwissenschaftlerin der Universität Trier beschäftigt. Der Studie liegen 172 Kommentare aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ), Süddeutschen Zeitung (SZ), Welt und taz sowie vom Online-Auftritt des Wochenmagazins Spiegel zu zwei Schlüsselereignissen zugrunde: zur Sommer-Pressekonferenz am 31. August 2015, auf der Bundeskanzlerin Merkel die Aussetzung des Dublin-Abkommens für syrische Flüchtlinge mit „Wir schaffen das“ bekräftigte, sowie zur Kölner Silvesternacht zum Jahreswechsel 2015/2016. Ausgewertet wurden alle Kommentare, die im Zeitraum von jeweils einer Woche vor und zwei Wochen nach dem Ereignis erschienen sind. Die Medienwissenschaftlerin ermittelte, mit welchen sog. Frames die Zeitungen die Einstellung der Leser prägen. Ein Frame zeichne sich dadurch aus, dass bestimmte Aspekte eines Themas hervorgehoben werden und andere keine Rolle spielen. Der im Zusammenhang mit der Flüchtlingspolitik häufigste Frame war „unfähige deutsche Politik“. Bei der SZ und der FAZ sei er in jeweils 39 Prozent der Kommentare angewandt worden. Die den Medien vorgeworfene regierungsnahe und unkritische Berichterstattung könne nicht bestätigt werden. Vielmehr lebten die Kommentatoren ihre Advokaten-Rolle aus, machten auf Missstände aufmerksam und kritisierten die deutsche Politik deutlich.

Hanna Bossmann, Universität Trier