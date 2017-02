Wissenschaftsfreiheit als verteilte Verantwortung

Wissenschaftsfreiheit ist ein hohes Gut. Wie fragil sie ist, wird nicht nur durch die derzeit öffentlich diskutierten Einschnitte durch die Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan in der Türkei und Donald Trump in den USA deutlich. Was kennzeichnet freie Forschung? Welche Anforderungen stellt sie an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler? Wie kann sie institutionell gesichert werden? Eine Aufschlüsselung in sechs Prinzipien.