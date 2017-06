Wissenschaft: Ethik oder Dienstmagd?

Kein Kodex und kein Ethikrat können uns Wissenschaftlern letztlich konkret detaillierte Handlungsanweisungen für Forschung und Lehre geben. Jedes wissenschaftsethische Dilemma entsteht nämlich in der jeweils neuen, oft unvorhersehbaren Situation. Ganz abgesehen davon dürfte ein Konsens über Ethik in ­einer pluralen und erst recht polarisierten Gesellschaft kaum erzielbar sein.

Wer trotzdem glaubt, Forschung und Lehre einen Kodex vorschreiben zu können, denkt in Kochrezept- oder Amtsschimmel-Kategorien von Dienstanweisungen oder frönt dem Machbarkeitswahn der Politik. Andererseits müssen Basisregeln eingehalten werden. Das Gleichgewicht zwischen der grundgesetzlich geschützten Freiheit von Forschung plus Lehre und verbindlichen Basisregeln muss immer wieder neu austariert werden. Es war, ist und bleibt dynamisch, denn Wissenschaft und Status quo schließen einander strukturell aus. Das gilt sowohl für Geistes- als auch und erst recht für Natur- und Technikwissenschaften.

Nationale Gesetzgeber können etwa der Stammzellenforschung und -lehre diese oder jene Bestimmung aufbürden, doch in einer globalisierten, wettbewerbsgeprägten Welt werden gerade die innovativsten und daher am meisten umworbenen Forscher durch einen Ortswechsel vom Staat A in den Staat B mühelos ausweichen und in B ihre Forschung anwendungsreif oder ihre Lehre in ihrem Sinne weiter entwickeln. Wissen ist transportabel und wissenschaftliche Infrastruktur nicht nur in A verfügbar. Daraus folgt: Politische Vorgaben sind in der globalisierten Wissenschaft, auch wenn von außerpolitischer Expertise geprägt, an Krähwinkel-Wirklichkeiten orientiert und wirkungslos.

Noch leichter als der Wechsel von Staat A zu B ist für herausragende Natur- und Technikwissenschaftler der Wechsel innerhalb eines Staates von der universitären zur Forschung in der Industrie, wo ihre Ergebnisse außerdem schneller angewandt und besser bezahlt werden.

In den Geistes- und Sozialwissenschaften stellt sich eher das Dienstmagdproblem. Die Stichworte heißen Gefälligkeitsgutachten und politische Propaganda. Sei sie bezahlt oder unbezahlt. Auch Angst vor Karrierebrüchen und Zugangssperren zu Quellen spielen eine Rolle. Nicht zuletzt deshalb lahmt zum Beispiel die historisch-kritische Islam- und Nahostforschung (mit Ausnahme Israels). In der Erforschung des Frühislam werden manche Themen aus politischen Gründen tabuisiert und kritische Wissenschaftler von willfährig-opportunistischen Kollegen isoliert oder verächtlich gemacht. So endet manche Karriere. Die Folgen reichen weit. Sie erschweren politisch-ideologische Terrorprävention. Wer den Islam in seinen derzeitigen Ausprägungen überzuckert, erkennt nicht seine bitteren Beigaben und kann Islamismus nicht verhindern.

Was tun? Wir brauchen keine neuen Gesetze und Vorschriften, aber ALLE Wissenschaften brauchen in Forschung und Lehre eine intensive Beschäftigung mit einer vielschichtigen Ethik ihres jeweiligen Faches. Nur dann besteht die Chance (nicht Gewissheit), dass jeder Einzelne sich für die Gesamtheit mitverantwortlich fühlt.