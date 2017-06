Lesen und lesen lassen

„Bologna“ und seine Auswirkungen



Der Titel des Bandes spielt mit der doppeldeutigen Bezugnahme auf „Bologna“, einerseits „Urmodell der Europäischen Universität“, andererseits Inbegriff des Bruchs mit der Humboldtschen Idee universitärer Bildung. Wie über diesen Bruch hinausgelangen? Internationale Experten und Studenten, die meisten davon in Österreich tätig, haben sich im Jahr 2015 dieser Frage auf einer Tagung in Klagenfurt gewidmet. Aus ihr ist dieser Band hervorgegangen. In den Beiträgen werden viele Facetten der Veränderungen im Zuge der Umgestaltungen an den Universitäten beleuchtet.

Wenn Studenten, so Paul Kellermann in seinem einleitenden Beitrag, Alternativen nicht mehr kennen und deswegen weitgehend mit der heutigen Situation zufrieden erscheinen, dann ist es nötig, die alternative Idee der Universität in Gestalt des humboldtschen Ideals lebendig zu erhalten. Wie es um diese Idee in Europa steht, macht Oliver Vitouch, Rektor der Universität Klagenfurt in zugespitzter Form deutlich, wenn er in seinen Grußworten davon spricht, dass die University of Chicago die letzte deutsche Universität weltweit sei.

Der Band versammelt Betrachtungen zur Entstehung der Universitäten, zur Internationalisierung, zur Neuausrichtung, zur Diversifizierung der Hochschullandschaft in Deutschland, der Schweiz und besonders in Österreich, zur Frage der Zukunft der Sozialwissenschaften, zum Mittelbauprekariat sowie zum Selbstverständnis der Wissenschaftler. In einem Beitrag wird ausdrücklich die Frage nach der Verantwortung der Universitätsangehörigen in Gestalt der Professoren mit Lebenszeitstellen adressiert, ohne darauf eine Antwort zu geben. Die Adressierung ist die Ausnahme, obwohl von eminent wichtiger Bedeutung, wenn „Bologna“ in seinen Auswirkungen verstanden werden will.

Paul Kellermann / Helmut Guggenberger / Karl Weber, Universität nach Bologna? Hochschulkonzeptionen zwischen Kritik und Utopie, Mandelbaum Verlag, Wien 2016, 340 Seiten, 20,- Euro.

Professor Dr. Sascha Liebermann, Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft, Alfter



Preisfrage



„Why whatever is, is right and why we still can improve it?“ –Der Wettbewerb an der Stanford University um die beste Antwort auf diese Preisfrage und die Aussicht auf einen Gewinn von einer Million Dollar erscheinen dem Tübinger Rhetorikprofessor Richard Kraft als Ausweg aus der Sackgasse, in die er sein Leben manövriert hat. In dem Roman von Jonas Lüscher fährt er daher nach Stanford, um einen Vortrag zur Theodizeefrage zu verfassen. Er will in seiner Antwort einen europäischen Ton suchen und mit europäischem Geschichtsbewusstsein argumentieren. Doch er bekommt nichts zu Papier. Einerseits ist er gedanklich zu sehr mit seiner eigenen Lebenssituation beschäftigt. Andererseits lähmen ihn die in Stanford so präsenten Zukunftsszenarien der digitalen Welt im Silicon Valley und insbesondere das Weltbild des milliardenschweren Silicon-Valley-Investors Tobias Erkner, der die Preisfrage ausgeschrieben hat. Mit widersprüchlichen Argumenten, aber mit großer Selbstverständlichkeit hatte dieser mit einer Mont-Blanc-Feder seine Zukunftsvorstellung auf eine Cocktailserviette gekritzelt. Muss Kraft zum Opportunisten werden, um die ersehnte Million gewinnen zu können? Mit stets ironischem Unterton beschreibt der Autor die missliche Lage Richard Krafts, so dass der Roman auch als Gelehrtensatire zu lesen ist.

Jonas Lüscher: Kraft. Roman. C.H. Beck Verlag, München 2017, 237 Seiten, 19,95 Euro.

Ina Lohaus