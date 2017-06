Entscheidungen

Nachträglicher Rücktritt von Modulprüfungen



Das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen hat entschieden, dass ein Prüfling keinen Anspruch auf Anerkennung seines Rücktritts von zwei Modulklausuren und auf Gewährung von zwei weiteren Prüfungsversuchen habe. Nach Maßgabe der Prüfungsordnung seien im Falle eines Rücktritts die hierfür geltend gemachten Gründe dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich anzuzeigen und glaubhaft zu machen. Eine Rücktrittserklärung müsse gegenüber der zuständigen Stelle eindeutig den Willen zum Ausdruck bringen, dass die Prüfung oder ein bestimmter Prüfungsteil nicht fortgesetzt werden oder dass eine bereits erbrachte Prüfungsleistung nicht gelten solle. Soweit ein Prüfling von mehreren erbrachten Prüfungsleistungen zurücktreten wolle, müsse nicht nur der Rücktrittswille eindeutig zum Ausdruck gebracht werden, sondern müssten auch die Prüfungsleistungen, auf die sich der Rücktritt beziehen soll, eindeutig bezeichnet werden. Dabei genüge zur Bezeichnung krankheitsbedingter Rücktrittsgründe in der Regel nicht die Angabe der Erkrankung. Vielmehr müssten die Krankheitssymptome dargelegt werden, die die Prüfungsunfähigkeit im Prüfungszeitpunkt begründen sollen. Es obliege dem Prüfling, sich unverzüglich um eine Aufklärung seines Gesundheitszustands zu bemühen, sobald ihm die Beeinträchtigung seines Leistungsvermögens bewusst geworden sei.

Daran fehlte es vorliegend. Der Kläger habe seine Rücktrittsgründe nicht im Sinne der Prüfungsordnung „angezeigt“. Er habe zwar sinngemäß geltend gemacht, an den jeweiligen Klausurterminen an einer angeborenen Aufmerksamkeitsdefizitstörung ohne Hyperaktivität gelitten zu haben. Den hierzu vorgelegten ärztlichen Attesten lasse sich jedoch nicht entnehmen, an welchen seine Leistungsfähigkeit erheblich einschränkenden Krankheitssymptomen der Kläger an welchen Prüfungsterminen gelitten habe. Die ärztlichen Atteste beschränkten sich auf die Angabe der Diagnose und eine Beschreibung des Krankheitsbildes im Allgemeinen. Die Benennung von die Prüfungsfähigkeit ausschließenden Symptomen an konkreten Prüfungstagen wäre jedoch erforderlich gewesen, da sich derartige Symptome nicht unmittelbar aus der Diagnose ergeben.

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 21.2.2017, Akten­zeichen 14 A 2071/16



Nichtberücksichtigung einer Bewerberin



Die Antragstellerin begehrte die Verhinderung der Besetzung einer ausgeschriebenen W2-Professur für Komparatistik mit einer Mitbewerberin. Bereits in der ersten Sitzung der zuständigen Berufungskommission hatten deren Mitglieder die Antragstellerin aufgrund ihrer fehlenden komparatistischen Ausrichtung und mangelnden habilitationsäquivalenten Leistung einstimmig einer Gruppe von Bewerberinnen und Bewerbern zugeordnet, die in Bezug auf das ausgeschriebene Stellenprofil zweifelsfrei abzulehnen seien (sog. C-Kandidaten). Gleichwohl erhielt die Antragstellerin im Hinblick auf ihre Schwerbehinderung eine Einladung zu einem Probevortrag, der allerdings nach Ansicht der Berufungskommission in einigen Punkten nicht dem Stand der aktuellen Forschung entsprach. Die Kommission beschloss daraufhin einstimmig, die Bewerbung der Antragstellerin nicht weiter zu berücksichtigen. Der Ruf wurde einer Mitbewerberin erteilt. Der Antragstellerin wurde erst auf anwaltliche Nachfrage mitgeteilt, dass ihre Bewerbung nicht berücksichtigt wurde. Sowohl der hiergegen gerichtete Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung als auch die hierauf bezogene Beschwerde blieben ohne Erfolg.

Eine Verletzung des Bewerberverfahrensanspruchs gäbe nur dann einen Anspruch auf die erneute Durchführung eines Auswahlverfahrens, wenn die Auswahl des Bewerbers bzw. der Bewerberin tatsächlich möglich erscheine und seine bzw. ihre Chancen, beim zweiten Mal ausgewählt zu werden, damit zumindest offen wären. Diese Voraussetzungen seien im Fall der Antragstellerin nicht erfüllt. Ihre Einladung zum Probevortrag erfolgte, wie die Berufungskommission bereits in ihrer ersten Sitzung festgestellt habe, ausschließlich im Hinblick auf ihre Schwerbehinderung und die Regelung in § 82 Satz 2 SGB IX bei zweifelsfreier Ablehnung (C) in Bezug auf das ausgeschriebene Stellenprofil. Die Antragstellerin entspreche aufgrund ihrer fehlenden komparatistischen Ausrichtung und der fehlenden habilitationsäquivalenten Leistung nicht dem Stellenprofil. Damit erfülle sie nach Einschätzung der Berufungskommission nicht das konstitutive Anforderungsprofil der ausgeschriebenen Stelle, was bereits für sich genommen ihre Nichtberücksichtigung und den Ausschluss aus dem weiteren Bewerbungsverfahren unabhängig von ihren sonstigen Beurteilungen rechtfertigt, so dass es u.a. auf ihre sonstige fachliche Qualifikation nicht ankomme.

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, ­Beschluss vom 10.1.2017, Aktenzeichen 7 CE 16.1838