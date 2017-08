„Zehnkampf (ohne Ausbildung)“

Mein Institut ist von hoher Interdisziplinarität geprägt. Ingenieure und Naturwissenschaftler forschen gemeinsam mit Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaftlern an 4.0-Technologien und deren gesellschaftlichen Implikationen. Dabei stelle ich fast täglich fest, dass sich die Tradition der Universitäten inklusive Promotionszulassungen, Publikationsmodellen, Drittmittelzugängen und Gutachtergruppen noch immer „an den Disziplinen“ orientiert – obwohl die wichtigsten Herausforderungen gerade an den Fachgrenzen liegen.

Bei dem täglichen „Fight“ gegen diese Barrieren helfen mir meine früheren Erfahrungen aus dem Leistungssport oft fast so viel wie mein fachliches Wissen. Einen Leistungssport betrieben zu haben ist mehr eine „physische Qualifikation“ – es erfordert Wettkampfhärte, Frustrationstoleranz, Ehrgeiz, Leidenschaft. Und es braucht immer Teamarbeit und Vertrauen: Ohne Trainer und Team ist kein Erfolg möglich.

Ich vertraue meinem Team. Gemeinsam lassen wir uns auf ständige Veränderungen ein, auf agil wechselnde nationale und internationale Anforderungen und auf harten Konkurrenzkampf. Täglich gehen wir an die eigenen Grenzen und stecken uns ehrgeizige Ziele. Nur wenn wir auch „unmögliches“ angehen, können wir gewinnen, die Forschung vorantreiben und wirkliche Innovationen schaffen.

2010 konnte ich den Lehrstuhl für Zerstörungsfreie Prüfung an der TU München als Double-Appointment in Bau- und Maschinenwesen übernehmen. Da ich mit Unterbrechungen seit 25 Jahren im Wissenschaftsbetrieb an einer Universität tätig war (als Student, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Doktorand, Habilitand und schließlich apl. Professor), fühlte ich mich gut vorbereitet auf die neue Tätigkeit. Dazu kam das exzellente Angebot für Fortbildungskurse an der TUM. Trotzdem ist es nicht einfach, die Bereiche Lehre, Grundlagenforschung und industrielle Auftragsabwicklung organisatorisch effizient abzubilden. Mit geringen personellen Ressourcen und ohne Dauerstellen ausgestattet, kommt man da leicht an die Grenzen. Ohne Assistent fehlt es personell an Kontinuität. Die jungen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen lernen dann schnell, Verantwortung zu übernehmen und dass es darauf ankommt, auch selbst alle Bereiche der Lehrstuhlarbeit übernehmen zu können. Aber das bereitet sie dann auch sehr gut für das restliche Arbeitsleben vor, in dem es zunehmend auf Flexibilität, Vernetzung und strukturiertes Handeln ankommt und darauf, dass man Chancen erkennt und ergreift. Es ist vielleicht das größte Geschenk für einen Hochschullehrer, junge Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei dieser Entwicklung zu unterstützen.