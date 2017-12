DAAD: So wenige Bewerber wie noch nie für USA und Kanada

Das Interesse an einem Auslandsaufenthalt in den USA oder in Kanada ist deutlich gesunken. Das zeigen auf Anfrage von Forschung & Lehre die Bewerberzahlen für die Jahresstipendien für deutsche Studierende und Graduierte 2018/19 des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD). 336 Bewerbungen waren es 2017. Das entspricht der niedrigsten Bewerberzahl in diesem Programm seit dem Jahr 2000 und einem Rückgang um 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 2016 gab es noch 406 Bewerbungen. Eine Differenzierung zwischen den USA und Kanada ist laut DAAD erst Anfang 2018 möglich.