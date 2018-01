Zu Ende gedacht

Ich beginne meinen Tag …

und frühstücke mit meiner Familie.

Meine besten Einfälle habe ich …

auf Reisen und beim Bier mit Kollegen.

Wenn ich einen Rat brauche, …

frage ich meine Frau, Freunde und Kollegen.

Am meisten ärgere ich mich, …

wenn der FC St. Pauli in der Nachspielzeit noch verliert.

Das nächste Buch, das ich lesen will, …

ist „Economics for the Common Good“ von Jean Tirole.

Wenn ich das Fernsehen anschalte,…

kommen Nachrichten, Tatort, Fußball, Feuerwehrmann Sam oder Bob, der Baumeister.

Energie tanke ich …

am Wochenende mit der Familie, im Urlaub oder bei gutem Essen.

Wenn ich mehr Zeit hätte,…

würde ich mich noch kürzer fassen.

Mit einer unverhofften Million würde ich …

eine Kneipe auf dem Campus der HHU gründen.

Ich frage mich manchmal, …

ob ich wohl jemals unverhofft eine Million bekommen werde.

Die Wahrheit zu finden …

ist ein großes Ziel. Neue Erkenntnisse zu gewinnen ist schon ein tolles Gefühl.

Das Bewusstsein von der eigenen Vergänglichkeit …

wirkt auf mich motivierend.

Kreativität entsteht …

nicht selten durch mangelnde Belesenheit .

Freude an meinem Beruf …

verspüre ich jeden Tag.

Die Zeit meines Studiums …

war phantastisch, so viel habe ich nie wieder in so kurzer Zeit gelernt.

Wissenschaftler sind Menschen, …

aber nicht selten etwas weltfremd.

Wenn ich Wissenschaftsminister wäre, …

würde ich den Hochschulen viel mehr Freiheiten, aber auch mehr Verantwortung geben.

Der Fortschritt von Wissenschaft und Technik …

kann das Leben vieler Menschen besser machen.